O responsável policial não fez distinção entre as claques das quatro equipas.

"Por termos um conhecimento profundo dos grupos organizados de adeptos das quatro equipas, entendemos que todos os jogos têm a mesma designação de risco elevado, todos são tratados da mesma forma, sem exceção", sustentou.

O subintendente considerou ainda que a manifestação de membros da PSP e GNR prevista para as meias-finais não vai prejudicar o esquema de segurança.

"Vamos tratar essa manifestação como se fosse de outra categoria profissional, médicos, professores, enfermeiros, etc. Terá o mesmo tipo de tratamento e cremos que não colocará em causa qualquer tipo de policiamento", disse.

Os adeptos do Sporting de Braga ficarão na bancada poente e os do Sporting na bancada nascente e, na segunda meia-final, os adeptos do FC Porto terão lugar na bancada poente e os adeptos do Vitória de Guimarães na bancada nascente.

Na final, os adeptos do vencedor da primeira meia-final ficarão na bancada poente e o da segunda na bancada nascente.

A abertura de portas do Estádio Municipal de Braga está marcada para as 17:45, duas horas antes do jogo, mas os adeptos podem aceder às zonas especialmente criadas para eles a partir das 16:30 (16:00 na final, no sábado).