Em jogo no Estádio Cidade de Coimbra, os ‘encarnados’, recordistas de Taças de Portugal, tentam chegar ao 27.º troféu na competição, enquanto o Braga tenta a sua terceira Taça da história.

Esta época, as duas equipas defrontaram-se três vezes, com um saldo de duas vitórias para o Sporting de Braga e uma para o Benfica, mas em jogos que tiveram circunstâncias muito diferentes.

O Benfica perdeu em novembro em casa na primeira volta por 3-2, num jogo em que esteve a perder por 3-0, e, em março, venceu em Braga, por 2-0, num jogo em que os minhotos ficaram reduzidos a 10 aos 39 minutos, ainda com o resultado a zero.

Entre estes dois jogos, as ‘águias’ foram ainda eliminadas pelo Sporting de Braga na meias-finais da Taça da Liga (2-1), em janeiro, em pleno surto de covid-19 no plantel, com Jorge Jesus a ir a jogo sem mais de metade dos habituais titulares.

Hoje, em Coimbra, tanto Benfica como Sporting de Braga têm a oportunidade de fechar a época com um troféu, depois de as ‘águias’ terem dececionado no campeonato, competição em que foram terceiras, o que não acontecia desde 2009, e os ‘arsenalistas’ quartos.

Até chegar a Coimbra, palco que substitui pela segunda época consecutiva o tradicional Estádio Nacional, no Jamor, o Benfica eliminou Paredes (1-0, fora), Vilafranquense (5-0, casa), Estrela da Amadora (4-0, fora), Belenenses SAD (3-0, casa) e Estoril Praia (3-1 fora e 2-0 casa), enquanto o Sporting de Braga afastou Trofense (2-1, fora), Olímpico Montijo (7-0, fora), Torreense (5-0, casa), Santa Clara (2-1, casa) e FC Porto (1-1 casa e 3-2 fora).

O jogo de hoje, com início marcado para as 20:30, tem arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de futebol do Algarve.