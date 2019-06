Ainda assim, o estónio é o novo comandante do campeonato, com 150 pontos, mais quatro do que o francês Sébastien Ogier (Citroën C3), que marcou apenas quatro pontos nesta prova na ‘power stage’, depois de ter desistido na sexta-feira, com a suspensão partida.

“Não foi um fim de semana positivo para nós. Temos de nos concentrar na próxima prova”, disse, ainda antes de saber dos problemas de Tanak, que tem de conseguir levar o carro até ao parque fechado para garantir este resultado.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que terminou em sexto na Sardenha, é o terceiro do campeonato, com 143.

No campeonato de construtores, a Hyundai lidera 242 pontos, contra os 198 da Toyota e os 170 da Citroën.

A próxima prova é o Rali da Finlândia, que se disputa de 01 a 08 de agosto.