Em encontro da 34.ª e última jornada do campeonato, os ‘lobos’ estão a apenas dois pontos dos vimaranenses, que ainda terão de defrontar o FC Porto, e o treinador acredita que os jogadores serão capazes de vencer o cansaço inerente à fase tardia da temporada.

“Esperamos que os índices de concentração e vontade estejam no máximo. Temos trabalhado nesse sentido, para que possamos ir a Portimão fazer um bom jogo, embora haja sempre essa parte [do desgaste], que por vezes não se consegue controlar. A nossa preocupação esta semana foi manter a equipa em alerta, parece-me que a mensagem foi bem recebida e sinto o grupo motivado para ganhar”, explicou, em conferência de imprensa.

O técnico espera dificuldades frente ao Portimonense, que, no 13.º lugar, tem a manutenção assegurada, algo que Evangelista acredita poder levar os oponentes a terem “ações e tomadas de decisão sem pressão” e, dessa forma, superarem-se.

“É um jogo em que o Portimonense se vai despedir da época perante os seus adeptos e provavelmente quererá deixar uma última imagem positiva. Vai ser um jogo interessante de se seguir, vamos sentir as dificuldades de jogar fora de casa, mas que queremos ganhar”, vaticinou.

Com o fecho de uma das mais bem-sucedidas temporadas da história do clube, com a presença na Liga Conferência Europa assegurada e as campanhas prolíficas na Taça da Liga e na Taça de Portugal, o treinador, que assumiu o clube ainda na II Liga, não deixou de fazer um balanço do percurso realizado.

“Poder estar numa competição europeia depois de três anos de trabalho, que, para mim, foram de muito sucesso, e deixar esta marca da Europa é um motivo de muita satisfação. Quem não conhece por dentro o Arouca vai olhar para estes três anos e ver que houve uma evolução. A marca está cá”, disse.

O clube, que estava no Campeonato de Portugal em 2019/2020, tem evoluído progressivamente para se tornar um dos principais emblemas nacionais, e Evangelista explicou que o crescimento deverá passar sobretudo por ”unir mais a vila” à equipa, lamentando que o Arouca seja uma das equipas com menor assistência média no principal escalão.

“Acho que Arouca, não sendo um concelho grande, com muita população, ainda pode trazer muita gente ao estádio. É um dos aspetos e, que podemos fazer crescer o clube. […] A parte dos adeptos faz com que o clube cresça, nós crescemos em função dos que temos. Eles fazem o clube. Nesse capítulo, ainda podemos crescer e acredito que vamos”, concluiu.

Quanto às ausências para o jogo de sábado, Evangelista continua sem contar com Oday Dabbagh, Weverson, Vitinho e Benji Michel, todos lesionados.

O Arouca, sexto classificado, com 51 pontos, desloca-se ao Algarve para defrontar o Portimonense, 13.º, com 34, a partir das 18:00 de sábado (Portugal Continental).