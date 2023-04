“Podemos anunciar que o nosso treinador de sub-19, Dinko Jelicic, vai ser o novo treinador principal da primeira equipa”, lê-se numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O treinador, de 49 anos, chegou este ano à equipa de sub-19 do Al Nassr, depois de ter passado por vários clubes croatas e pelas seleções jovens da Croácia.

Horas antes, o clube saudita tinha anunciado a saída do francês Rudi Garcia, que “deixou o clube por mútuo acordo”.

“A direção e todos no Al Nassr agradecem a Rudi [Garcia] e ao seu ‘staff’ a dedicação ao trabalho durante os últimos oito meses”, indica a conta oficial dos sauditas no Twitter.

Rudi Garcia, de 59 anos, deixou o Al Nassr no segundo lugar do campeonato, a três pontos de distância do líder Al Ittihad, orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo.

O treinador francês chegou ao clube da cidade de Riade em julho de 2022, com o objetivo de conquistar o título de campeão saudita, que escapa ao Al Nassr desde 2019 e motivou a contratação do veterano jogador português, de 38 anos, no fim do ano passado.