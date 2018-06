SIC, TVI24 e CMTV avançam que Bruno de Carvalho foi destituído na AG desta tarde, na Altice Arena, em Lisboa.

Quando ainda se aguardam resultados oficiais, a ser comunicados pela Mesa da Assembleia-Geral do Sporting CP, as televisões SIC, TVI24 e CMTV avançam que o Conselho Diretivo liderado por Bruno de Carvalho foi destituído do seu cargo no clube leonino.

De acordo com as televisões nacionais, os sócios pronunciaram-se a favor da destituição do atual Conselho Diretivo no decorrer da Assembleia-Geral que decorreu esta tarde, na Altice Arena, em Lisboa.

Naquela que foi a primeira Assembleia-Geral de Destituição da história do clube – e que foi tratada pelas autoridades como um jogo de alto risco –, as urnas abriram às 14h50 e o primeiro sócio do Sporting interveio às 15h10, numa assembleia em que cada interveniente teve direito a dois minutos para expor a sua opinião, decorrendo ao mesmo tempo a votação para a destituição ou continuidade de Bruno de Carvalho à frente do clube verde-e-branco.

A tarde ficou ainda marcada por uma tentativa de agressão a Álvaro Sobrinho, confirmada pelo próprio, e também pela presença de Bruno de Carvalho na Altice Arena (recorde-se que o Presidente leonino tinha dito que não estaria presente na AG que votava a destituição do Conselho Diretivo que lidera).

Se a informação avançada pelas televisões se confirmar, Bruno de Carvalho sai da liderança do clube verde-e-branco depois de ter sido eleito em 2013 (e reeleito em 2017), tendo sido marcadas eleições para o próximo dia 8 de setembro para eleger um novo líder (e respetivo Conselho Diretivo), e onde também será eleito um novo Conselho Fiscal e uma nova Mesa da Assembleia-Geral (até agora liderada por Jaime Marta Soares).