Ao telefone com a TVI24, Álvaro Sobrinho admitiu que estava na fila para votar quando foi alvo de uma tentativa de agressão durante a AG do Sporting CP, esta tarde na Altice Arena.

Álvaro Sobrinho admitiu ter sido alvo de "tentativa de agressão" durante a Assembleia-Geral do Sporting CP que, esta tarde na Altice Arena, vota a continuidade ou não do Conselho Diretivo liderado por Bruno de Carvalho.

O presidente da Holdimo, principal acionista do clube leonino, confirmou ao telefone com a TVI24 que estava na fila para votar quando o incidente ocorreu, e que teve de "sair da fila por questões de segurança".

Não revelando ao jornalista da TVI24 o local onde se encontrava durante o telefone, Sobrinho disse que mantinha a "expetativa de poder exercer o direito de voto, um direito que não pode ser negado".

Assumindo que a tentativa de agressão foi perpetrada por "muito poucos" simpatizantes leoninos, o empresário assumiu que foi "dentro do pavilhão" que "gente muito radical" acabou por tentar consumar a agressão, apesar de admitir que "não tinha noção" de alguma exaltação de ânimos, pois só quando entrou no recinto é que se apercebeu de "alguns discursos inflamados" que estavam a ter lugar.

Álvaro Sobrinho deixou também duras críticas a Bruno de Carvalho, referindo que o mesmo "aponta responsabilidades a toda a gente e é responsável por muitas das coisas que acontecem" e que "não está fora das responsabilidades de alguma alteração [de comportamento] por parte dos sócios que tentam agredir as pessoas".

"Ele [Bruno de Carvalho] é incendiário e uma pessoa que não consegue perceber o que é a democracia num país democrático e que as incitações à violência causam problemas destes", atirou o presidente da Holdimo, referindo ainda que "foi uma invenção do presidente Bruno de Carvalho" a ideia de que os sócios do clube não manteriam sempre a maioria do capital da SAD, chamando "manipulador" ao líder dos leões e que "os sócios querem é que o clube esteja bem e que as coisas corram bem em todas as modalidade, amadoras ou profissionais".

Questionado sobre se achava que o discurso de Bruno de Carvalho terá promovido a animosidade dos sócios relativamente à sua pessoa, Sobrinho foi perentório: "Não acho, tenho a certeza. Não só comigo mas com toda a gente", referindo o empresário, admitindo ainda ainda que já não ouve as palavras do presidente dos leões, uma vez que "esse senhor [Bruno de Carvalho] já não conta nada para o Sporting, temos é de pensar no futuro do Sporting e não no Bruno de Carvalho. Para mim, o tema Bruno de Carvalho já era", atirou.

Relativamente ao resultado da AG Destitutiva, Álvaro Sobrinho diz que não tem "sequer a veleidade de pensar" que pode existir outro resultado que não o da destituição do atual presidente dos leões uma vez que, "a existir, seria uma coisa muito má para o clube e não vislumbro que os sócios possam fazer uma coisa dessas neste momento tão importante da vida do clube".