"O Mónaco teve alguns problemas nestes dois últimos anos. A suspensão de seis meses [de que o extremo foi alvo em março] não foi fácil, e agora estou a tentar reencontrar o meu futebol. Acredito que seja a minha época de afirmação, tem de ser este ano", atirou o jogador de 25 anos, numa conferência de imprensa virtual promovida pela Liga francesa de futebol e a Eleven Sports.

Apesar de "alguns percalços", quer "dar a volta à situação" numa Liga em que "nenhum jogo é fácil", mas em que os monegascos apresentam "um plantel com qualidade" com o objetivo de "estar na Europa no próximo ano".

Sobre o colega de equipa e compatriota Florentino Luís, emprestado pelo Benfica ao Mónaco, lembrou que os dois conversaram e que o médio defensivo "tem muita qualidade" e preenche uma lacuna no setor defensivo, prometendo "ajudar muito" aos objetivos da equipa orientada pelo croata Niko Kovac.

O antigo jogador de Sporting, que tem "gostado de ver" esta época, e Atlético de Madrid, joga no Mónaco desde 2018/19, tendo feito este ano oito jogos e um golo.

Também presente na conferência, o antigo avançado português Pedro Pauleta, embaixador da competição, em que jogou por Paris Saint-Germain e Bordéus, elogiou Danilo Pereira, novo jogador dos parisienses.

"É uma boa contratação. (...) Tem muito valor e acredito que irá ajudar muito o ‘PSG', porque tem muito valor", acrescentou.