O tenista italiano Fabio Fognini, 15.º do 'ranking' mundial, conquistou o seu oitavo título, ao derrotar no sábado o argentino Juan Martin Del Potro, quarto da hierarquia, na final do torneio de Los Cabos, no México.

O jogador da San Remo venceu por 6-4 e 6-2 e assegurou a subida de uma posição na classificação ATP, que será publicada quarta-feira, ficando a um lugar do seu melhor, atingido em abril de 2014. Fognini, que até agora contabiliza apenas vitórias em terra batida, conquistou o seu primeiro título em piso duro, num torneio em que Del Porto chegou à final sem ceder um único ‘set’.