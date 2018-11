O tenista português Gonçalo Oliveira foi hoje eliminado no ‘challenger’ de Kobe, ao perder em dois ‘sets’ com o japonês Yosuke Watanuki, sétimo cabeça de série, na segunda ronda do torneio nipónico em piso rápido.

Gonçalo Oliveira, 282.º classificado do ‘ranking’ mundial, ainda ofereceu resistência a Watanuki, 236.º da hierarquia, durante o primeiro parcial, que perdeu por 7-5, mas concedeu o segundo ‘set’ sem ter conquistado um único jogo, por 6-0, após uma hora e 16 minutos de encontro. Com a eliminação de Oliveira, que na terça-feira se tinha imposto com relativa facilidade ao finlandês Emil Ruusuvuori, por 6-3 e 6-4, o torneio de Kobe, que se disputa em recinto coberto, ficou sem qualquer representante português.