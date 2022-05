Vencedora do ‘major’ de terra batida parisiense em 2020, Swiatek somou a 31.ª vitória consecutiva, ao impor-se à 95.ª tenista mundial por 6-3 e 7-5, em uma hora e 30 minutos, na terceira ronda do segundo torneio do ‘Grand Slam’ da temporada.

Nos ‘oitavos’, a polaca de 20 anos, que nunca ‘caiu’ antes dessa ronda em quatro participações em Roland Garros, vai defrontar a vencedora do embate entre a francesa Alizé Cornet e a chinesa Zheng Qinwen.