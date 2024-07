Djokovic, que se sagrou campeão em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022 e foi finalista em 2013 e em 2023, venceu Musetti, pelos parciais de 6-4, 7-6 (7-2) e 6-4, em duas horas e 50 minutos,

Na reedição da final do ano passado, Djokovic, que procura igualar os oito títulos do recordista suíço Roger Federer, vai defrontar o espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo e que defende o cetro de 2023, depois de ter derrotado o russo Daniil Medvedev, quinto do mundo, por 6-7 (1-7), 6-3, 6-4 e 6-4.