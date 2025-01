O tenista português Henrique Rocha falhou hoje a entrada no Open da Austrália, ao perder com o italiano Matteo Gigante, no final da qualificação em dois parciais.

Matteo Gigante, de 23 anos, começou melhor o encontro e conseguiu quebrar o serviço de Henrique Rocha, de 20 anos, para em seguida conquistar o primeiro ‘set’ por 4-6. O segundo parcial foi mais equilibrado e o português, 174.º do mundo, esteve mesmo a servir para conquistar o ‘set’, com uma vantagem de 5-2. Mas o italiano, 146.º do ranking ATP, conseguiu vencer cinco jogos seguidos e fechar o parcial em 5-7, garantindo a vitória em uma hora e 27 minutos. Ainda na corrida ao quadro principal do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, está o também português Jaime Faria, que defronta hoje o estónio Mark Lajal. Em 2024, ano no qual ganhou o ‘challenger’ de Múrcia, em Espanha, Rocha atingiu a sua melhor posição no ranking de sempre, o 158.º lugar.