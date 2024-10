O jovem lisboeta, de 21 anos, disse à Lusa que além de “muito feliz”, está “realizado” e “não surpreendido”, após vencer o 167.º jogador mundial por duplo 6-4 na final do torneio no Brasil, em que era quinto cabeça de série, fruto do 144.º posto no ranking ATP.

“É um título muito importante para mim, que me ajuda a subir mais uns lugares no ranking, que é o que quero, e sobretudo dá-me confiança para continuar, bem como motivação. No final de contas, isto é só uma recompensa do trabalho”, destacou.

Este é o segundo título challenger para Jaime Faria, que este ano já tinha vencido o Oeiras Open 4, além de ter chegado à final em Valência há duas semanas, também no circuito ‘secundário’.

A evolução que este ano tem demonstrado no panorama internacional, afirma, “é para continuar”.

“Não me sinto surpreendido porque sinto que tenho nível para ganhar estes torneios”, acrescenta.

Lembrando já ter perdido “muitos jogos a este nível”, que considera alto, lembra as duas vitórias em cerca de duas dezenas de participações em 2024 no circuito challenger.

Com o triunfo em Curitiba, o jovem português, atualmente 144.º da hierarquia ATP, deverá também ter assegurado a entrada no top 120 mundial na atualização do ranking de segunda-feira.

Faria começou o ano no 411.º lugar da hierarquia e há duas semanas tornou-se no 10.º tenista luso de sempre a entrar no top 150, sendo também o segundo mais novo, atrás de Nuno Marques.