Uma semana depois de ter entrado, pela primeira vez, nos 40 melhores tenistas do mundo, com o 39.º posto, o maiato, de 27 anos, voltou a melhorar o registo pessoal, na sequência da presença no Masters 1.000 de Cincinnati, em que atingiu a segunda ronda.

Borges, número um nacional, continua a ser apenas o segundo jogador luso da história a entrar no top 40 mundial, após João Sousa, tenista que se retirou este ano e que chegou a atingir o 28.º lugar da hierarquia.

O número dois nacional, João Faria, subiu duas posições, para 157.º, enquanto Henrique Rocha, o terceiro luso mais bem colocado, ‘escalou’ três lugares, para 166.º.

A liderança do ranking ATP mantém-se inalterada desde 10 de junho, com o italiano Janik Sinner a figurar no topo, à frente do sérvio Novak Djokovic, segundo, e do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro.

Também na hierarquia feminina (WTA) não se registaram quaisquer mudanças no top 5, sendo que a polaca Iga Swiatek segue no primeiro lugar.