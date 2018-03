O tenista português Pedro Sousa, 119.º do 'ranking' mundial ATP, foi hoje eliminado na primeira ronda do 'Challenger' espanhol de Marbella, ao perder com o argentino Marco Trungelliti em dois 'sets'.

Sousa, mais bem classificado na hierarquia mundial do que Trungelitti, número 268 do mundo, perdeu por 6-3 e 6-2, num encontro em que o argentino quebrou sete vezes o serviço ao tenista português. Em Marbella, competirá ainda hoje João Domingues (189.º), que defrontará nesta primeira ronda o eslovaco Jozef Kovalik (141.º).