Apesar de sentir saudades “das noites elétricas e especiais” no Estádio Arthur Ashe, o corpo, aos 38 anos, não permite ao maiorquino “estar a 100%”.

Segundo a publicação do próprio nas redes sociais, o próximo jogo em que alinhará será a Laver Cup, em Berlim, de 20 a 22 de setembro, deixando o vencedor de 22 títulos Grand Slam, um dos maiores tenistas de sempre, sem competição em agosto.

O espanhol participou nos Jogos Olímpicos Paris2024, saindo de lá sem medalhas, depois de ser derrotado na final do torneio de Bastad pelo português Nuno Borges, num ano em que se tem discutido o seu fim de carreira.

Aos 38 anos, e depois de uma cirurgia na perna em 2023 e problemas musculares nos abdominais já este ano, que têm limitado a quantidade de jogos em que pode alinhar, o campeão por quatro vezes do US Open (2010, 2013, 2017 e 2019) falhou quatro das últimas cinco edições deste torneio.

Este ano, uma lesão afastou-o do Open da Austrália, perdeu na primeira ronda de Roland Garros e ‘saltou’ Wimbledon, a pensar nos Jogos Olímpicos, encontrando-se atualmente no 159.º posto do ranking ATP.