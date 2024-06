Na Praia do Areal de Santa Bárbara, na Ribeira Grande, ilha de São Miguel, nos Açores, a surfista do Sporting, 24 anos, que chegou à etapa açoriana de licra amarela Go Chill e na liderança do ranking, bastava-lhe chegar às meias-finais para alcançar o título nacional Open pela quinta vez (2014, 2015, 2020, 2022 e 2023), dez anos depois do primeiro título na primeira divisão do surf português.

A surfista olímpica (nona em Tóquio2020) e já apurada para Paris2024, consegue dois anos depois, de novo de forma antecipada, o título nacional nos Açores. Iguala o número de títulos nacionais de Vasco Ribeiro e encurta a distância para os onze campeonatos de Patrícia Lopes.

Para além de triunfar na primeira divisão nacional, Bonvalot é a vencedora do Allianz Triple Crow, sub-troféu que cumpre a décima edição e que premeia os surfistas em função dos resultados obtidos nas etapas da Figueira da Foz e Ericeira, já realizadas, e na ilha açoriana. Este é o quinto prémio da surfista de Cascais depois das vitórias em 2015, 2019, 2020 e 2022).