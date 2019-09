O prémio de melhor futebolista feminina, foi entregue, no ano passado, à brasileira Marta, recordista de troféus (seis), e foi agora disputado entre a inglesa Lucy Bronze e as norte-americanas Alex Morgan e Megan Rapinoe, fulcrais para que os Estados Unidos vencessem o último Campeonato do Mundo, que decorreu em França.

A eleição do ‘The Best’ foi feita pelos selecionadores nacionais, os ‘capitães’ das seleções, jornalistas e público.

De recordar que a natureza dos maiores prémios individuais no futebol tem sofrido alterações na última década. Até 2010, a France Football e a FIFA mantinham prémios em separado, o "Ballon d'Or" (Bola de Ouro) e o prémio de Melhor Jogador do Ano, respetivamente. Dessa data até 2015, mantiveram uma parceria em que fundiram os dois prémios no FIFA Ballon d'Or. Findada a colaboração, a Bola de Ouro voltou para a France Football mas a FIFA não retomou o Melhor Jogador do Ano; ao invés, criou de raiz o The Best, com a mesma finalidade.