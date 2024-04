O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ganhou hoje ligeira vantagem no Rali da Croácia, quarta prova do Mundial, depois de na sexta-feira ter terminado empatado com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris).

Neuville terminou este segundo dia de prova com o tempo de 2:09.46 horas, deixando na segunda posição Elfyn Evans, a 4,9 segundos, com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) em terceiro, a 11,6. Desta forma, Neuville marca, provisoriamente, os 18 pontos correspondentes à vitória no sábado, que só serão confirmados se terminar a etapa de domingo, a terceira e última da prova croata. “Esta tarde foi complicada devido ao tempo. Chegámos a recear termo-nos enganado na escolha de pneus, mas, felizmente, parou de chover e conseguimos realizar bons tempos nas especiais”, explicou Neuville. O piloto belga admitiu que “não é fácil saber qual a melhor escolha [de pneus]”, mas que decidiu tendo por base “o instinto”. “Mesmo que se conheçam muito bem as especiais, ainda assim são muito difíceis, estreitas e apertadas”, sublinhou. Já Evans apostou em três pneus macios, dois de chuva e um duro, o que acabou por prejudicar a sua prestação uma vez que a chuva não apareceu. Para domingo estão previstas mais quatro especiais, com um total de 55 quilómetros cronometrados, incluindo a ‘power stage’ final, que distribui 15 pontos pelos 15 mais rápidos.