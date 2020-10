“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Alavés para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Tomás Tavares. O contrato de cedência acertado com o clube espanhol (La Liga) é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra”, lê-se no site das ‘águias’.

Ligado ao Benfica desde 2010, Tomás Tavares, de 19 anos, chegou na última temporada à equipa principal das ‘águias’, na qual alinhou em 26 encontros.

Esta temporada, o defesa direito tinha feito três encontros pela equipa B, mudando-se agora para o conjunto basco, atual último classificado da liga espanhola.