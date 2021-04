Em Moreira de Cónegos, o Tondela teve uma ‘entrada de sonho’ na partida e nos primeiros minutos já vencia por 3-0, com um ‘hat-trick’ do avançado Mario González (04, 10 e 12 minutos). O espanhol foi o primeiro jogador a marcar três golos num jogo desta época na I Liga.

O Moreirense respondeu, com Steven Vitória a reduzir, aos 28, e Rafael Martins a fazer o segundo da sua equipa, aos 43, mas não conseguiu evitar a derrota.

Com esta vitória, o Tondela, que vinha de uma derrota, está em nono lugar na I Liga, com 31 pontos, enquanto o Moreirense, que não perdia há dois jogos, é oitavo, com 34.