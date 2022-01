Em Vila do Conde, o primodivisionário Tondela marcou o único golo da partida aos 96 minutos, por intermédio do avançado azeri Dadashov, frente a um Rio Ave, da II Liga, que jogou com menos um desde os 63 minutos, devido a expulsão do brasileiro Aderllan Santos.

Nas meias-finais, a disputar em duas mãos, o Tondela vai defrontar o vencedor do jogo entre o Portimonense (I Liga) e o Mafra (II Liga), que se disputa na quinta-feira.