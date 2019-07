O espanhol Toni Bou (Honda) manteve a invencibilidade no Mundial de trial, ao vencer hoje a etapa portuguesa do campeonato, realizada em Gouveia, quinta das sete rondes do calendário.

O piloto espanhol, campeão em título, somou 25 pontos de após duas voltas às 15 zonas delineadas, com o pó e o calor a dificultarem a vida aos concorrentes, deixando o segundo classificado, o espanhol Adam Raga (TRRS) a sete pontos de distância. "Foi uma prova muito dura. No geral, o fim de semana foi positivo, com um terreno que me agrada bastante. Tentarei chegar mais descansado a França [próxima prova], pois se vencer serei campeão", disse Toni Bou. Na prova feminina, a vitória sorriu à britânica Emma Bristow (Sherco). Toni Bou lidera o campeonato, com 120 pontos, mais 22 do que Raga. A classificação feminina é liderada por Emma Bristow, que soma 60 pontos. A próxima ronda realiza-se em Auron, França, nos dias 20 e 21 de julho.