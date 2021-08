Numa partida que teve o português Artur Soares Dias como quarto árbitro, Matheus Cunha colocou os brasileiros na frente, aos 45+2 minutos, Mikel Oyarzabal repôs a igualdade, aos 61, e Malcolm consumar o triunfo dos sul-americanos, aos 108.

O Brasil, que tinha vencido a anterior edição do torneio olímpico, no Rio2016, passa a somar duas medalhas de ouro no futebol masculino, igualando o registo de Grã-Bretanha, Uruguai, Hungria, União Soviética e Argentina, enquanto a Espanha, campeã em 1992, repete a prata de 2000.