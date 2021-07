"A nova versão das diretrizes do COI oferece mais clareza e orientação aos atletas que vão competir em Tóquio neste verão sobre a ampla gama de oportunidades que têm para expressar as suas opiniões, inclusive no recinto antes do início da competição”, realçou em comunicado o organismo.

Os atletas vão poder manifestar-se nos recintos das competições ou durante as suas apresentações, antes do início das provas.

Em causa está a regra 50.2 dos Jogos Tóquio2020, cujas novas diretrizes suavizam a posição mantida até agora pelo COI quanto à proibição deste tipo de manifestações nos recintos onde decorrem as competições.