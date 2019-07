A assinatura do protocolo entre o COP e a Marinha aconteceu hoje em Lisboa, durante uma cerimónia a um ano do início dos Jogos de Tóquio.

A presença do Navio Escola Sagres em Tóquio está integrada na quarta viagem de circum-navegação da embarcação da Marinha, num ano em que se celebram os 500 anos da volta ao mundo de Fernão de Magalhães.

O Chefe do Estado Maior da Armada, o almirante António Maria Mendes Calado, disse que é "com gosto" que a Marinha se volta a associar ao COP, "com um símbolo e uma referência" do país.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 realizam-se de 24 de julho a 09 de agosto.