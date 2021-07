No Sea Forest Waterway, a dupla lusa foi terceira classificada na sua regata, com 6.44,09 minutos, ficando atrás da Alemanha, vencedora em 6.21,71, e da Itália, segunda em 6.24,25, que conseguiram os dois primeiros lugares.

Os dois primeiros de cada uma das três eliminatórias avançam para as ‘meias’, enquanto as 12 tripulações remanescentes vão, no domingo (25), pelas 02h00, disputar as seis vagas por preencher, com os três mais fortes de cada uma das duas regatas a qualificarem-se.