Toti Gomes foi um dos primeiros nomes que Roberto Martínez, selecionador de Portugal, mencionou na sua segunda convocatória como timoneiro da equipa das quinas. O defesa do Wolverhampton, de Inglaterra, tem encantado ao serviço dos Wolves e agora mereceu a confiança do treinador espanhol.

A verdade, no entanto, é que o nome de Toti Gomes poderá surpreender muitos. E outros tantos sequer o conhecerão.

O defesa, diga-se, não teve uma típica carreira de futebolista. A sua primeira grande paixão no desporto foi mesmo o râguebi e só calçou as primeiras chuteiras há exatamente nove anos, na temporada 2014/2015, quando começou a representar o Fontainhas.

Daqui para a frente, contudo, foi uma carreira em ascensão e muito rápida.

Com apenas um ano de futebol, no ano seguinte à sua estreia no Fontainhas, foi contratado pelo Dramático de Cascais, também da Linha de Sintra. Um clube maior, mais histórico, mas ainda assim 'curto' para a qualidade que Toti começava a evidenciar.

Mais um ano apenas num clube, em 2017 rumou ao Estoril. Pela primeira vez na sua vida, e só com dois anos de carreira, ia jogar um campeonato nacional pela primeira vez. Até então tinha-se ficado pelos distritais, no Fontainhas e no Dramático de Cascais.

E é no Estoril que acaba por ficar mais tempo, em Portugal. São três anos vestido de amarelo. Curiosamente disputa apenas três jogos pela equipa principal, num total de 249 minutos na segunda divisão, na temporada 2018/2019. Ainda assim o suficiente para prender a atenção do Wolverhampton, da Inglaterra.

É contratado como aposta de futuro e a ideia dos wolves era emprestar o jovem, então com 20 anos. Cedido ao Grasshopers, da Suíça, logo no primeiro ano, em 2020/2021, pega de estaca e sagra-se campeão suíço. No ano seguinte, na temporada passada, volta a ser emprestado aos helvéticos, mas em janeiro de 2022, Bruno Lage, o treinador português que orientava o Wolverhampton, chama-o para treinar.

A ideia era que Toti fizesse apenas uns testes, de forma a que Bruno Lage visse como estava a ser a sua evolução. Como em tudo na vida desportiva do natural de Bissau, mais uma vez a sua carreira deu passos em frente num ápice: encantou nos treinos e não mais saiu de Inglaterra.

A sua época de afirmação, contudo, tem sido a atual, onde já leva 20 jogos e um golo. Agora chegou a vez de se estrear na seleção. Demasiado rápido? Tem sido assim a carreira de Toti e a todos tem convencido, até Roberto Martínez parece já ter caído no encanto do jovem de 24 anos que há nove começava a sua carreira e já passou pela linha de ataque, pelo meio-campo e agora joga na defesa. Tudo, de facto, muito rápido, mas nove anos de aprendizagem total.