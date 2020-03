“Ontem [segunda-feira], depois de tomarmos medidas para reduzir custos, tomámos a decisão difícil — no sentido de proteger empregos — de reduzir em 20% a remuneração de 550 diretores e empregados que não jogam, de abril e maio, em concordância com o regime legal. Continuaremos a rever esta posição”, indicou, em comunicado, o presidente do Tottenham, Daniel Levy.

A equipa londrina é treinada pelo português José Mourinho, que ainda tem como adjuntos, entre outros, os compatriotas Ricardo Formosinho, João Sacramento e Nuno Santos, e conta ainda no plantel com o médio português Gedson Fernandes.

Na nota publicada no sítio oficial dos ‘spurs’ na Internet, o responsável do clube sublinha que outros emblemas tomaram medidas: “Vimos clubes como o FC Barcelona, o Bayern Munique e a Juventus darem passos para reduzirem os custos”.

Levy indicou que José Mourinho e os jogadores da equipa de futebol também estão disponíveis para acertarem cortes nos salários.