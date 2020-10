O argentino Manuel Lanzini, que tinha sido lançado para os últimos 10 minutos, consumou a fantástica recuperação dos ‘hammers' em tempo de compensação e da melhor forma possível, já que a igualdade surgiu num pontapé certeiro de fora da área, sem hipóteses para Hugo Lloris.

Nada fazia prever este desfecho, já que, à entrada para os últimos 10 minutos, o Tottenham beneficiava de uma vantagem de três golos, com a dupla Son Heung-Min e Harry Kane a funcionar na perfeição, sendo que o sul-coreano inaugurou o marcador logo no arranque - mais precisamente aos 46 segundos - e fez o sétimo golo na ‘Premier League'.

Pouco depois, seria a vez de Son retribuir a assistência de Harry Kane, aos oito minutos, antes de o ‘capitão' do Tottenham ‘bisar', aos 16, concluindo um cruzamento de Reguilón e chegando aos cinco golos na prova, na qual o Tottenham tem o melhor ataque, com 15 golos.

Tal como sucedeu na vitória da época passada (3-2), na estreia de Mourinho, os ‘spurs' voltaram a facilitar diante do West Ham, só que, desta vez, cederam mesmo o empate.

Os ‘hammers' reduziram através do paraguaio Fabian Balbuena, aos 82 minutos, e de um autogolo de Davison Sánchez, aos 85, antes de Lanzini operar o ‘golpe de teatro'.

Num jogo marcado pela estreia de Gareth Bale pelo Tottenham, sete anos depois de ter rumado ao Real Madrid, a equipa de Mourinho perdeu a possibilidade de igualar o Liverpool no segundo lugar, sendo agora sexta, com oito pontos, mais um do que o West Ham.

O Crystal Palace esteve perto de subir aos lugares cimeiros da ‘Premier League', graças a um golo de Wilfried Zaha, aos 19 minutos, de grande penalidade, só que acabou por sofrer o empate (1-1) do Brighton nos derradeiros instantes, aos 90, através do argentino Alexis Mac Allister.

Sheffield United e Fulham continuam sem vencer ao fim de cinco rondas realizadas, mas somaram o primeiro ponto na prova, depois de terem empatado 1-1, num encontro no qual o extremo português Ivan Cavaleiro foi titular nos londrinos.

Ademola Lookman marcou para os ‘cottagers', aos 77 minutos, mas seria o sérvio Aleksandar Mitrovic a destacar-se na partida, ainda que pela negativa. Além de ter falhado uma grande penalidade, cometeu ele próprio uma falta dentro da área do Fulham, permitindo que Billy Sharp repusesse a igualdade para os ‘blades', aos 85.