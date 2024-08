O treinador Tozé Marreco deixou o comando técnico do Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, após divergências com a administração do emblema barcelense, disse hoje à Lusa fonte do clube.

O técnico, de 37 anos, já não vai orientar o treino que está agendado para esta tarde, na preparação para o embate de sábado frente ao FC Porto, da jornada inaugural do campeonato, que se disputa no Estádio do Dragão. Nesse jogo com os ‘azuis e brancos’ a equipa gilista será orientada por um dos treinadores da estrutura do clube. Os responsáveis do Gil Vicente cancelaram, entretanto, a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida que estava agendada para sexta-feira. Tozé Marreco, que tinha contrato até 2025, foi recrutado no final da época passada ao Tondela, da II Liga, para ajudar o Gil Vicente a garantir a permanência no principal escalão, conseguindo esse objetivo. Nos cinco jogos em que orientou o clube em 2023/24 o treinador conseguiu duas vitórias, dois empates e uma derrota, ajudando o Gil Vicente a terminar o campeonato no 12.º lugar, com 36 pontos.