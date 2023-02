A chegada de Kevin Durant a Phoenix foi a troca mais sonante do último dia da Trade Deadline da NBA, mas não foi a única sonante. Assim como não foi o único tema em discussão no Bola ao Ar, pois há que fazer a devida vénia a LeBron James, que se tornou no jogador com mais pontos de sempre da liga.

Num episódio repleto de novidades, o João Dinis e o Lucas Niven falam sobre: As últimas horas frenéticas da Trade Deadline e as principais trocas e movimentações

O feito incrível de LeBron James ao tornar-se o Rei dos Pontos da NBA

O facto de Neemias Queta ter sido chamado para o All-Star Game da G-League

