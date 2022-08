“O Manchester United chegou a acordo com o Ajax para a transferência de Antony, que está sujeita aos exames médicos, ao acordo final com o jogador e à autorização internacional”, refere o clube inglês em comunicado.

O Manchester United, que conta no seu plantel com os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, destacou o percurso do internacional brasileiro de 22 anos ao serviço do Ajax, do São Paulo e da seleção ‘canarinha’.

Já o Ajax, que também confirmou o acordo, explicou que os ‘red devils’ vão pagar 95 milhões de euros por Antony, num negócio que inclui objetivos que podem elevar a transferência até aos 100 milhões de euros.

Antony, que vai reencontrar o técnico Erik ten Hag, deixa assim a equipa neerlandesa, à qual chegou na época 2020/21, tendo disputado 82 jogos, com 24 golos apontados.