Em conferência de imprensa de antevisão à partida da 19.ª jornada, Nelson Veríssimo frisou que o processo de jogo da equipa é visto pela equipa técnica “como um todo”, mas admitiu que há “situações no processo ofensivo” que a equipa sente que “há necessidade de corrigir”.

“A análise já foi feita com os jogadores, já foram trabalhados os aspetos que, no nosso entendimento, devem ser melhorados, tendo em conta aquilo que foi [o jogo] com o Moreirense e também aquilo que se pode perspetivar com o Arouca”, garantiu, no Seixal, o técnico dos ‘encarnados’.

Ao fim de três jogos no comando da equipa principal do clube, nos quais somou uma derrota, uma vitória e um empate, Veríssimo explicou que, “dentro da forma de jogar que se pretende” para o Benfica, há situações em que a equipa esteve “bem” e outras em que tem de “melhorar”.

O técnico lembrou, no entanto, que o seu conjunto ”vem de uma forma de jogar com uma estrutura e posicionamento diferentes” do que lhe está a ser pedido agora e que, ao contrário do que acontece no início de uma época, essa mudança está a ser feita “com o campeonato a decorrer”, o que “nem sempre é fácil”.

“Temos de fazer essas alterações com o campeonato em andamento e temos consciência disso. Portanto, estamos conscientes de que há coisas que temos de melhorar, tanto no processo ofensivo como defensivo. As análises foram feitas tendo em conta os nossos jogos anteriores e o nosso caminho é este”, reforçou.

Sobre o adversário de sexta-feira, que ocupa o penúltimo lugar da classificação da I Liga, Nelson Veríssimo considerou que é “uma equipa com qualidade coletiva”, que “ainda não teve a oportunidade de o mostrar de forma efetiva”, e frisou que este “é o jogo mais importante” para a sua equipa, apesar da ‘final four’ da Taça da Liga começar já na terça-feira.

“A Taça da Liga vem a seguir. Sabemos que também é uma competição importante para o clube, mas o foco está totalmente naquilo que é a importância do jogo com o Arouca”, apontou o técnico, descartando comentar a importância, para o seu futuro, dessa competição qual na vai defrontar o Boavista, nas meias-finais.

O Benfica visita o Arouca na sexta-feira, em partida da 19.ª jornada da I Liga de futebol agendada para as 19:00, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.

A equipa orientada por Nelson Veríssimo vem de um empate em casa com o Moreirense (1-1) e procura recuperar terreno aos dois rivais que seguem à sua frente na tabela, o FC Porto (nove pontos) e o Sporting (seis).