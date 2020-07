O chileno Manuel Pellegrini será o treinador do futebolista português William Carvalho no Betis, com o clube espanhol a informar que contratou o técnico sul-americano por três épocas, até 2023.

"O Real Betis Balompié assinou com o treinador chileno Manuel Pellegrini, para dirigir a equipa 'verde e branca' a partir da próxima época", indica o clube andaluz na sua página oficial, acrescentando que o vínculo será até 30 de junho de 2023. Na mesma nota, o emblema sevilhano refere que é uma aposta num "treinador de alto nível e com grande prestígio internacional", para "elevar o nível de rendimento da primeira equipa", num projeto a três anos. Em junho, o Betis, que é 13.º classificado na Liga espanhola e está a três jogos do final da época, tinha anunciado a saída do treinador Rubi, com Alexis Trujillo, atual coordenador da área desportiva, a assumir a equipa até ao fim da temporada. Na carreira, Pellegrini, de 66 anos, já treinou, entre outros, San Lorenzo, Boca Juniors, Villarreal, Real Madrid, Málaga, West Ham ou Manchester City, equipa com a qual venceu a Liga inglesa em 2013/14, e duas taças da Liga.