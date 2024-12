“Os pontos fortes do Braga são o facto de ser uma formação que gere muito bem a posse de bola, mas também adquiriu características típicas das boas equipas europeias. Embora mantenham a posse de bola, eles tentam muitas vezes jogar na vertical, com determinação”, explicou.

Cumpridas cinco jornadas da fase de liga, o Sporting de Braga é 18.º, com sete pontos, mais um do que a Roma, 21.º: o oitavo lugar, que garante a qualificação direta para os oitavos de final, está, de momento, fixado nas três melhores formações das cinco que somam 10 pontos.

“É uma equipa versátil, capaz de jogar com defesa a quatro ou a três. Quando escolhem a formação de três jogadores, colocam em campo um quinto elemento que é mais ala do que defensa”, completou.

O técnico de 73 anos, que assumiu o comando técnico da Roma há cerca de um mês, substituindo Ivan Juric que, por sua vez, tinha sucedido a Daniele De Rossi, assume que vai encontrar muitas dificuldades frente aos minhotos.

“Tenho certeza que será um jogo aberto, com duas equipas a jogar para vencer. Queremos fazer tudo bem. Não são jogos fáceis, mas queremos avançar na competição, tal como o Braga”, analisou.

Nesta sua terceira experiência no conjunto da capital italiana, Claudio Ranieri congratula-se com o facto de ter encontrado atletas “disponíveis” para o ajudar, até porque, recorda, em pouco tempo é mais fácil o plantel conhecê-lo do que ele fazer uma análise mais profunda e detalhada de cada futebolista.

“Eu digo-lhes sempre: ‘vocês precisam conhecer apenas um homem, enquanto eu preciso conhecer 26’. Para mim é um trabalho mais demorado, porque além de perceber a sua personalidade também tenho que avaliar o seu estado de aptidão, entender se conseguem realizar uma tarefa ou outra”.

Ranieri recordou que está transitoriamente nesta função, até porque, no fim da época, passará a ser exclusivamente dirigente, tendo assumido a parte técnica quase por missão face às dificuldades do clube do seu coração em encontrar um timoneiro.

“Procuro sempre estar em sintonia com os meus jogadores e as minhas equipas. Estou convencido de que, conversando e estimulando-os da maneira certa, os rapazes poderão entender o seu treinador, entender o que ele pede e o que quer. Isso significa que posso cometer mais erros, por isso peço que me ajudem a cometer o mínimo de erros possível”, concluiu.

O Sporting de Braga visita a Roma, na quinta-feira, às 17:45, em jogo da sexta jornada da fase de liga da competição, que será arbitrado pelo alemão Daniel Siebert.