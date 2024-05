As autoridades locais explicaram que o homem que treina uma equipa amadora não resistiu ao impacto do raio, que caiu por volta das 20:00 locais no estádio Gabriel Péri.

Os serviços de emergência ainda tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

Em comunicado, as autoridades referem que estavam 29 pessoas no campo de futebol quando caiu o raio.

O departamento de Pas de Calais, onde Courrieres está localizada, estava sob alerta meteorológico amarelo para tempestades, como grande parte do país.