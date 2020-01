Na conferência de imprensa realizada no Estádio do Fontelo, em Viseu, Rui Borges disse que não mudou nada na preparação para o jogo com o Canelas 2010, apenas se limitando a "gestão de esforço dos jogadores", por terem menos dias de descanso entre jogos.

"O trabalho e o foco são os mesmos", disse, acrescentando que a equipa se mantém fiel às suas ideias de jogo, "seja qual for o adversário".

Questionado sobre uma maior responsabilidade da sua equipa em vencer, perante um adversário de um escalão inferior [Campeonato de Portugal], Rui Borges foi taxativo: "São os quartos de final entre duas equipas que aqui chegaram com mérito, e nós olhamos para o Canelas apenas como o próximo adversário."

"Tenho a certeza que será um jogo difícil, entre duas equipas motivadas, e sabemos que vamos ter pela frente um adversário aguerrido, que nos vai criar muitas dificuldades", acrescentou o treinador da equipa beirã, garantindo que a sua equipa está totalmente focada neste jogo da Taça de Portugal e sem qualquer preocupação de gestão do plantel a pensar nos próximos jogos para o campeonato.

Também João Pica, capitão de equipa, desvalorizou o fato de irem defrontar uma equipa de um escalão inferior e rejeita qualquer relaxamento dos jogadores, que estão "totalmente focados para o jogo" e considerou que "a Taça de Portugal é uma prova importante" e que o único pensamento "é ganhar e seguir para as meias-finais", em que o adversário será o FC Porto, que eliminou o Varzim na terça-feira, com um triunfo por 2-1.

Se chegar às `meias´, o clube viseense fará história, já que nunca passou dos quartos de final.

O jogo entre o Académico de Viseu e o Canelas, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, está marcado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio do Fontelo, em Viseu.