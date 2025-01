“Que fique muito claro que a responsabilidade do resultado de ontem [no sábado], do insucesso, é do treinador. Há [a circular] uma frase solta de um minuto e meio [retirada] de uma conversa de 30 [com adeptos]. Aquilo que disse, vem do contexto do que tinha acabado de dizer na conferência de imprensa”, apontou o treinador.

O Benfica perdeu no terreno do Casa Pia, por 3-1, no sábado, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, e após o encontro começaram a circular áudios, nas redes sociais, nos quais se ouve, alegadamente, Bruno Lage a tecer críticas aos jogadores.