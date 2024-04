“O nosso principal objetivo é não fazer contas e continuará assim até ao fim. A chegar o final do campeonato, apesar de estarmos em nono, a situação pontual dos clubes é muito próxima e temos de olhar para as equipas à nossa volta. Sabemos a importância do jogo. Se pontuarmos ou ganharmos, abrimos um fosso ainda maior, que nos dará mais tranquilidade”, salientou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão.

Os ‘gansos’ ocupam atualmente a nona posição do campeonato, com 31 pontos, mas o Portimonense, em posição de play-off de manutenção, segue a apenas cinco pontos (26), o que oferece um caráter importante, embora não decisivo, ao encontro, alertou.

“O objetivo é sempre pontuar e sermos melhores do que na semana passada, criando um fosso maior em relação às equipas mais próximas de nós. Sabemos que é um jogo importante, mas não decisivo, nem para nós, nem para o Portimonense. Ainda ficam a faltar cinco jogos e há 15 pontos em disputa, muita coisa pode acontecer”, expressou.

Na derradeira jornada, os algarvios puseram fim a uma série de oito jogos sem vencer, com um triunfo por 3-2 no terreno do ‘aflito’ Desportivo de Chaves, o que obrigará os lisboetas a ter atenção aos perigos do Portimonense, sobretudo a qualidade individual.

“O Portimonense tem alterado o esquema tático em praticamente todos os jogos, não sei se é por estratégia. É uma equipa que vive muito do futebol direto, das segundas bolas e do que o Carlinhos pode dar ao jogo. O Hélio Varela também é muito explosivo, vivem muito da qualidade individual. São muito fortes na bola parada, têm feito vários golos nos livres laterais. É um momento em que temos de estar muito atentos”, frisou.

Gonçalo Santos abordou a qualidade e a competitividade em várias posições do plantel casapiano, como o centro da defesa, com quatro atletas “em boa forma e que dão uma boa dor de cabeça”, os médios, os extremos e ainda elogiou as exibições de Larrazabal.

“Se não sofrermos golos, estamos sempre mais próximos de ganhar. Nós somos muito fortes no processo defensivo e os jogadores são comprometidos nesse momento. Estar cinco jogos sem sofrer, nos últimos sete, dá uma motivação extra para continuar nessa senda. Em todos os jogos criamos várias ocasiões de golo, chegamos com muito perigo à área adversária e é essa mentalidade que quero amanhã [domingo]”, disse o técnico.

O Casa Pia, nono classificado, com 31 pontos, visita o Portimonense, 16.º, com 26, no domingo, a partir das 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 29.ª ronda da I Liga, que terá a arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.