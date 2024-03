Grato para com a “boa resposta” da sua equipa no Algarve, no triunfo por 1-0 que consolidou os minhotos no sexto lugar, aproximando-os do quinto classificado, Vitória de Guimarães, o treinador pediu à sua equipa para manter a senda vitoriosa, na receção a um adversário com uma “proposta de jogo diferente” da dos ‘leões de Faro’, que tem melhorado em relação à fase inicial da época.

“É uma equipa que, nas últimas seis jornadas, perdeu apenas uma vez. (…) Reforçou-se bastante no mês de janeiro. Vem motivada, porque fez um belíssimo jogo contra o Sporting (3-3). São fatores a favor deles, mas estamos a fazer um campeonato muito equilibrado. Os três pontos em Faro têm muito mais valor se conseguirmos dar seguimento em nossa casa”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 15:30, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.

O treinador dos ‘cónegos’ enalteceu a “grande intensidade” exibida nos primeiros 20 minutos do embate com os algarvios e pediu aos seus jogadores para estarem preparados para um embate difícil, também pelo facto de os vila-condenses se encontrarem ainda em zona aflitiva da tabela, no 14.º lugar, com 22 pontos.

“É uma partida difícil, à semelhança das últimas jornadas. Há muita gente a lutar pelos pontos, pela manutenção, por isso os jogos vão ser mais difíceis, mais competitivos”, acrescentou.

Rui Borges projetou ainda um Moreirense fiel à sua “ideia de jogo”, mas com uma estratégia diferente do encontro anterior, que pode ou não contemplar alterações no ‘onze’, tal como aconteceu em Faro, com quatro mudanças entre os titulares.

“Temos 29 jogadores. Têm de estar todos preparados para jogar ou não jogar. Nestes anos todos, como equipa técnica, nunca damos a entender a equipa que vai jogar no próximo jogo. Toda a gente tem de estar preparada em ideias de jogo coletivas”, referiu.

O ‘timoneiro’ mostrou-se ainda feliz com a entrega da documentação para a participação em provas da UEFA, ato inédito no Moreirense, mas vincou que a prioridade do plantel é manter a ambição exibida desde o início da temporada e a consistência no trabalho, tendo rejeitado qualquer acréscimo de pressão.

“Foi uma coisa natural. Estamos numa boa posição. O clube precaveu-se. Estou feliz por ser a primeira vez que o faz. Mais do que isso, resta-nos trabalhar. Estamos focados no jogo para cada fim de semana. O licenciamento não cria mais pressão. É uma forma de a estrutura demonstrar um acreditar grande no grupo”, observou.

O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 38 pontos, recebe o Rio Ave, 14.º, com 22, em partida agendada para as 15:30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Bruno Pires Costa, da associação de Viana do Castelo.