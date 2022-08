O internacional português Renato Sanches vai mesmo assinar pelo PSG. A informação foi revelada esta quinta-feira pelo próprio treinador da equipa de Paris,

"É esperado esta tarde. Foi uma oportunidade de mercado de contratar um jogador que conhecia a Ligue 1 e está ao mais alto nível e nós aproveitámos. Ele é um jogador que tem qualidades diferentes dos outros do plantel, como Verratti e Vitinha. É explosivo, sabe quebrar linhas e acrescenta ao nível defensivo", disse Christophe Galtier, que trabalhou com o médio no Lille.

A equipa parisiense é assim a quinta equipa no currículo do jovem de 24 anos formado no SL Benfica. Sanches estreou-se como sénior pelas águias na época 2015/16, temporada de afirmação em que para além da conquista da liga portuguesa viria a ser protagonista da vitória da seleção portuguesa no Euro 2016.

O desempenho valeu-lhe o prémio Golden Boy e uma transferência para o Bayern Munich. Depois de uma primeira temporada recheada de títulos na Alemanha, mas aquém das expectativas, o médio foi emprestado ao Swansea, na altura treinado pelo técnico português Carlos Carvalhal e a disputar a Premier League. A cedência seria mais uma vez marcada pelo baixo rendimento, tendo, na época seguinte, voltado a terras alemãs para mais uma temporada com as cores da equipa bávara.

A época de 2018/19 teve melhores números, mas ainda assim Renato não conseguiu assumir-se como uma peça determinante no meio-campo do Bayern, tendo sido transferido em 2019 para o Lille, onde ficaria até hoje, alcançando rendimentos idênticos aos conseguidos com a camisola encarnada e cativando o interesse dos maiores clubes europeus.

Em janeiro deste ano tudo parecia acertado para o internacional português assinar para o AC Milan, mas a revolução no PSG, com o português Luís Campos a assumir o cargo de diretor desportivo, operando mudanças fundamentais no clube, levou o clube a entrar em cena pela contratação de Renato Sanches, tendo acabado por levar a melhor sobre o atual campeão italiano.