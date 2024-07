“Vai ser uma eliminatória muito difícil de enfrentar pelo desconhecimento geral que existe do opositor. Não digo da nossa parte, porque tivemos oportunidade de o ver ao vivo e de estudá-lo, mas pela expectativa de que, não havendo um conhecimento profundo, se vai tornar um jogo relativamente fácil. Não será o caso”, disse, em conferência de imprensa.

O Sporting de Braga recebe os israelitas do Maccabi Petah Tikva na quinta-feira, a partir das 20:30, no Estádio Municipal de Braga, na primeira mão da segunda ronda preliminar de acesso à fase principal da Liga Europa, que terá arbitragem do italiano Luca Pairetto.

“O adversário conquistou a Taça de Israel [na última temporada] e, para o fazer, teve de apresentar qualidade. Mostra qualidades na frente e, sobretudo, alguma velocidade nos contra-ataques, que serão sempre um desafio para nós. Agora, já demonstrámos nestes jogos de preparação como nos vamos apresentar e precisamos de estar unidos. Isso vai ser determinante para levarmos de vencido o Maccabi Petah Tikva”, frisou Daniel Sousa.

O antigo treinador do Arouca vai estrear-se oficialmente no banco ‘arsenalista’, após ter somado cinco vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada antes da receção ao oitavo classificado da edição 2023/24 do campeonato de Israel, que abriu a nova época com uma derrota ante o campeão Maccabi Telavive (2-0), em 15 de julho, na Supertaça.

“A dificuldade desta eliminatória prende-se com o contexto em que acontece e o facto de ser logo a eliminar. Para todos os efeitos, a nossa motivação vem do facto de querermos começar a fazer bem as coisas, sabendo que este processo demorará o seu tempo e vai haver sempre coisas a melhorar até ao final da época. O grupo está preparado para um jogo em que temos de ganhar, sabendo das dificuldades que vamos encontrar”, lembrou.

Ciente de que o Sporting de Braga “tem estado habituado a essa pressão”, Daniel Sousa mostrou-se “bastante contente” com as soluções ao dispor no plantel, tendo visto chegar oito reforços na janela de transferências de verão, que estará aberta até 02 de setembro.

“A integração de um jogador pode ser mais ou menos difícil por várias questões. O nosso trabalho é acelerar esses processos, sabendo que, por vezes, não são tão rápidos como gostaríamos”, indicou o técnico, que estará privado dos defesas centrais Paulo Oliveira e Robson Bambu – um dos reforços – e do médio defensivo Vítor Carvalho, todos por lesão.

A segunda mão com o Maccabi Petah Tikva acontece em 01 de agosto, em Sófia, capital da Bulgária, face ao conflito em Gaza, com o vencedor a encontrar os suíços do Servette na terceira pré-eliminatória, penúltima barreira de acesso à fase principal da Liga Europa, que vai decorrer sob um formato de liga única, com cada clube a encarar oito oponentes.

“O Sporting de Braga tem três adversários para [ultrapassar até] lá chegar, mas será um desafio muito grande para todas as equipas que estão envolvidas nas provas europeias. Quer para os jogadores, pela questão do esforço, mas também para os treinadores, pela forma como vão gerir isso, de modo a porem sempre em campo equipas para ganhar em cada frente. Vai ser uma dificuldade acrescida, mas os clubes portugueses já mostraram mais do que uma vez que a competência está cá e é possível [vencer a prova]”, concluiu.