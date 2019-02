O triatleta João Pereira, uma das esperanças portuguesas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, renovou contrato com o Benfica até 2021, anunciou o clube 'encarnado' no seu sítio oficial.

“É uma parceria que já dura há vários anos [desde 2012] e espero que continue a durar com esta grande confiança. Esta renovação por parte do clube dá-me uma grande motivação, depois de um ano em que estive mais afastado por motivos de lesão”, sublinhou o atleta em declarações à BTV.

Aos 31 anos, João Pereira mostra-se “muito motivado” na antecâmara de mais uma temporada.

“Comecei uma nova pré-época e, felizmente, está tudo a correr bem, estou com um enquadramento muito bom. O Benfica está com um projeto ainda mais próximo dos atletas, que nos dá todas as condições para conseguirmos levar o nosso corpo ao limite, evitando as lesões. É a combinação perfeita para correr tudo bem”, vincou o quinto classificado da prova masculina de triatlo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Em outubro do ano passado, o atleta natural das Caldas da Rainha terminou na terceira posição a prova da Taça do Mundo de triatlo disputada em Salinas, no Equador.

Um mês antes, João Pereira foi o melhor atleta português na grande final do Mundial, em Gold Coast, na Austrália, ao obter o 25.º lugar.