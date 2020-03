Na nota que dá conta da decisão, o TAS explica que as justificações do atleta de 25 anos, que nos Jogos do Rio2016 foi quarto, são “mais do que prováveis” para o uso de epitrenbolona, um esteroide anabólico.

Lawson estava suspenso preventivamente desde agosto de 2018, até que a medida se tornou definitiva em junho de 2019.

Em 2017, Lawson foi segundo na prova do salto em comprimento dos Mundiais de atletismo, em Londres, com o registo de 8,44 metros, menos quatro centímetros do que o sul-americano Luvo Manionga, que conquistou a medalha de ouro.