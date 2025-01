Líder isolada do seu grupo, com cinco pontos, a equipa portuguesa pode assegurar desde logo a presença nos oito conjuntos finais em caso de triunfo, mas o empate também pode ser suficiente, uma vez que a formação das ‘quinas’ mede forças com o Chile na derradeira jornada, a equipa mais acessível do grupo.

A derrota também não impede que Portugal se apure, mas, neste caso, já ficará dependente de terceiros na derradeira ronda, enquanto os espanhóis, que somam por vitórias os sete embates anteriores frente a Portugal e que ficarão desde logo eliminados em caso de derrota, precisam de vencer para encararem melhor a última ronda.

O encontro de hoje está agendado para as 15h30 locais (14h30 em Lisboa).

O Mundial é organizado conjuntamente por Croácia, Dinamarca e Noruega, com final marcada para 2 de fevereiro, na Unity Arena, de Oslo, que tem sido a ‘casa’ da seleção portuguesa.