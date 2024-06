Portugal garantiu hoje o apuramento para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024 e assegurou a vitória no Grupo F, ao bater a Turquia por 3-0, no segundo jogo na prova, em Dortmund.

Bernardo Silva, aos 21 minutos, Samet Akaydin, aos 28, na própria baliza, e Bruno Fernandes, aos 56, selaram o triunfo da seleção lusa, que na primeira jornada tinha batido a República Checa por 2-1.

Após duas jornadas, Portugal soma seis pontos e já ganhou o Grupo F, pois tem mais três pontos e vantagem no confronto direto face à Turquia, segunda, enquanto República Checa e Geórgia, que hoje empataram 1-1, partilham o terceiro posto, com um ponto.

Portugal reforça registo perfeito em fase de grupos

Portugal garantiu hoje, à nona presença, o pleno de apuramentos em fases de grupos do Europeu de futebol, que só o agora ausente País de Gales também ostenta, entre as seleções com mais de uma participação.

O registo da formação das ‘quinas’, que hoje selou a prematura qualificação para os ‘oitavos’ do Euro2024 com um 3-0 à Turquia, em Dortmund, na Alemanha, é, no entanto, muito mais impactante, já que apresenta um perfeito ‘nove em nove’, enquanto os galeses só estiveram em duas fases finais.

Depois de duas edições consecutivas a seguir em frente como um dos melhores terceiros, em 2016 rumo ao título e em 2020 para cair logo nos ‘oitavos’, Portugal só precisou desta vez de duas jornada para seguir em frente.

Um triunfo por 2-1 face à República Checa, numa reviravolta selada apenas os 90+2 minutos, por Francisco Conceição, e uma vitória por 3-0 perante a Turquia, selaram desde já o primeiro lugar do agrupamento.

Desta forma, Portugal repetiu o que tinha conseguido em 1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020, numa edição adiada para 2021 pela pandemia da covid-19.

Quanto aos ‘pesos pesados’ da Europa, a Alemanha seguiu em frente em nove de 12 presenças, ‘tombando’ em 1984, 2000 e 2004, nas duas primeiras ocasiões em grupos com Portugal, e a Espanha em oito de 11, sendo eliminada em 1980, 1988 e 2004, nesta última vez por culpa do português Nuno Gomes.

Em nove participações, a França passou em sete, falhando os ‘quartos’ em 1992 e 2008, tal como os Países Baixos, que ‘caíram’ em 1980 e 2012, a Itália em seis, não o conseguindo em 1980, 1996 e 2004, e a Inglaterra em cinco, sendo eliminada em 1980, 1988, 1992 e 2000.

Estas quatro seleções estão todas presentes na edição de 2024, na Alemanha, e estão todas bem colocadas para conseguirem atingir os ‘oitavos’.

Quanto ao País de Gales, venceu o Grupo C em 2016, à frente de Inglaterra, Eslováquia e Rússia e, em 2020, foi segundo do Grupo A, atrás da Itália, mas à frente da Suíça, que também se qualificou, e da Turquia.

A Islândia e a Irlanda do Norte também nunca foram eliminadas na fase de grupos, mas só contabilizam uma presença, ambas em 2016.

Portugal chega aos 61 golos, com estreias de Bernardo e Bruno

A seleção portuguesa de futebol ultrapassou as seis dezenas de golos em Europeus, fixando para já a marca em 61, ao vencer a Turquia por 3-0, com estreias a marcar de Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Depois dos dois tentos à República Checa (2-1), a formação das ‘quinas’ somou mais três, o primeiro apontado por Bernardo Silva, que faturou aos 21 minutos o seu 12.º golo em 91 internacionalizações ‘AA’.

O médio do Manchester City igualou no 21.º lugar do ranking luso o atual treinador Sérgio Conceição, que, entre 1997 e 2002, apontou um golo como jogador do FC Porto, quatro pela Lazio, dois ao serviço do Parma e cinco pelo Inter Milão.

Apenas sete minutos volvidos, Portugal apontou o seu 60.º tento em Europeus, ao beneficiar, pelo segundo jogo consecutivo, de um autogolo, este bem estranho, apontado pelo central turco Samet Akaydan.

Na segunda parte, Bruno Fernandes marcou, aos 56 minutos, o seu golo 23 na principal seleção lusa, em 69 jogos, ao atirar para a baliza deserta, depois de uma assistência do ‘capitão’ Cristiano Ronaldo, numa jogada de dois contra o guarda-redes.

Com o golo 23, o jogador do Manchester United ascendeu ao nono lugar da tabela da equipa das ‘quinas’, igualando João Vieira Pinto, que, entre 1991 e 2001, somou 18 enquanto jogador do Benfica, quatro pelo Sporting e um pelo Boavista.

Quanto à formação das ‘quinas’, têm o quinto melhor ataque em Europeus, apenas batido por Alemanha (85, em 55 jogos), Espanha (72, em 48), França (70, em 45) e Países Baixos (67, em 41).

A formação das ‘quinas’, que cumpre a nona presença, e oitava consecutiva, desde 1996, marcou quatro golos em 1984, cinco em 1996, 10 em 2000, oito em 2004, sete em 2008, seis em 2012, nove em 2016, sete em 2020 e, para já, cinco em 2024.

Em termos individuais, Cristiano Ronaldo, melhor marcador da história dos Europeus, lidera destacado, com 14 tentos.

Nuno Gomes, que marcou seis golos, quatro dos quais em 2000, está destacado no segundo lugar, com seis tentos, o dobro dos apontados pelo trio que partilha o último lugar do pódio, e é composto por Sérgio Conceição, Hélder Postiga e Nani.