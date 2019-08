O Comité de controlo, ética e disciplina da UEFA puniu hoje os escoceses do Rangers e os búlgaros do Levski de Sofia com o encerramento parcial dos respetivos estádios nos próximos jogos europeus de futebol, devido a comportamentos racistas.

Através do um comunicado, o organismo dá conta de que os comportamentos de adeptos de Rangers e Levski aconteceram nos encontros com o St Joseph's e MFK Ruzomberok, respetivamente, ambos referentes aos encontros da primeira pré-eliminatória da Liga Europa. O comité da UEFA refere que "ordenou encerrar parcialmente o estádio" dos dois clubes, quando estes voltarem a serem anfitriões nas competições europeias, devendo informar "urgentemente" qual o setor (com pelos menos 3.000 lugares) a encerrar, estando ainda obrigados a exibirem uma tarja com o texto "#EqualGame" e com o logótipo da UEFA. A juntar a este castigo, o Levski de Sofia foi também multado em 4.500 euros por conduta imprópria da equipa.