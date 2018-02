A UEFA atribui mais quatro vagas nos grupos da ‘Champions’ provenientes do ‘play-off’, mas naquilo a que designa de ‘caminho dos campeões’, clubes vencedores de campeonatos de federações abaixo do 11.º lugar no ‘ranking’ do organismo do futebol europeu.

O cenário muda substancialmente para as equipas portuguesas no novo modelo competitivo da UEFA, não só face à queda no ‘ranking’ – com a perda de pontos nos resultados das equipas -, mas com a divisão dos ‘caminhos’ de apuramento.

Na ‘Champions’ estarão os vencedores da Liga dos Campeões e Liga Europa, os quatro primeiros dos campeonatos de Espanha, Alemanha, Inglaterra e Itália, os dois primeiros de Itália e França, os campeões de Portugal, Ucrânia, Bélgica e Turquia, e os quatro clubes provenientes dos ‘play-offs’, dois do caminho das Ligas e quatro do caminho dos campeões.

Se o campeão europeu tiver garantido a qualificação para a fase de grupos através do seu campeonato, a vaga será preenchida pelo campeão da federação classificada no 11.º lugar (atualmente a República Checa), que, caso contrário, teria de competir no ‘caminho dos campeões’.

No caso da Liga Europa, se o detentor do troféu ficar num dos lugares de acesso do seu campeonato, a vaga será preenchida pelo terceiro classificado do país quinto classificado (França), que, caso contrário, teria de competir no ‘caminho das ligas’.

Na Liga Europa, Portugal colocará o vencedor da Taça de Portugal na fase de grupos, enquanto o terceiro classificado da I Liga entra na terceira pré-eliminatória e o quarto na segunda.